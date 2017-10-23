Что сотворили на Белорусской

Вспомним, как все начиналось
В далеком 2004 году было принято решение построить на площади Тверская Застава очередной подземный торговый центр с автостоянкой, аналогичный находящемуся под Манежной площадью. Результат должен был выглядеть как-то так. Некоторым может даже понравиться.
В реальности получилось совсем иначе. Строители рьяно взялись за дело: сразу снесли сквер и убрали памятник Максиму Горькому. Они так спешили, что при демонтаже повредили памятник. И он пару лет провалялся на земле в парке Музеон, пока его не смогли исправить.
Однако трудности поджидали строителей на каждом шагу. Сначала на месте работ обнаружились подземные коммуникации, ранее необозначенные ни на одном плане. Потом грянул финансовый кризис 2007 года. Желающих инвестировать деньги в строительства дорогостоящего подземного торгового комплекса почему-то больше не находилось. Поэтому в 2011 году было принято решение заменить ТЦ на подземную парковку на 1800 машиномест и очередную развязку. Объем намеченных работ впечатляет. Помимо строительства подземного гаража планировалось поднять Тверской путепровод над железной дорогой на пару метров, сделать под ним несколько тоннелей, дополнительно построить дублер Ленинградского проспекта и накопать бесчисленное число подземных пешеходных переходов.
[Схема развязки]
После банкротства главного московского туннелекопателя (НПО "Космос") безумный проект, к счастью, не реализовался. Однако площадь в течении десятка лет пугала москвичей и гостей столицы грязью, строительной техникой и бесконечными пробками.
Пару лет назад от строительства развязки окончательно отказались, а площадь была превращена в большую парковку.
Машины стояли везде.
Даже у входа в метро была парковка.
Наконец, в этом году на площади навели порядок.
Без подземного торгового центра или парковки. Без многоуровневых развязок. Зато с восстановлением трамвайных путей.
Конечно, пришлось потерпеть еще одну стройку.
Но без копания тоннелей работа шла быстро.
Еще немного и...
...результат!
Вместо грязной стройки - симпатичный газон.
Вместо ужасной парковки...
... широкий тротуар.
На площади снова имеется сквер с памятником Горькому.
Трамвайное кольцо, которое было демонтировано в 1946 году, и возвращение которого ни одним старым проектом не предусматривалось.
Посмотрите, как изящно организовано общественное пространство и движение на площади (щелкните на фото для просмотра в большем разрешении).
С любой улицы автомобили могут поехать в любое направление. И все это без многоуровневых развязок.
Не забыт и общественный транспорт. Трамвай? Есть!
Разве не красота?
Сквер с памятником Горькому? Пожалуйста!
Пока без деревьев, но будут и они.
Парковка для автомобилей? Есть!
Наземный пешеходный переход через Тверскую? Есть!
С наземными пешеходными переходами отдельная история. Многие автомобилисты искренне уверены, что из-за них все пробки.
Но на Ленинградском шоссе нет ни одной зебры, а пробки есть.
Искусство организовать дорожное движение заключается вовсе не в том, чтобы загнать всех пешеходов под землю, а автомобили на эстакаду.
Нужно уметь управлять потоками.
Найти компромисс между желаниями различными участников дорожного движения - непростая задача.
Но, полагаю, на площади Белорусского вокзала с ней справились.
А вам, как результаты? Или считаете, что раньше было лучше?
руки бы поотрывать
Как был ад улице Грузинский вал в сторону площади, так и остался, только добавили адово пересечение с Тверской ул., что еще больше создало пробок на самой Тверской из-за хвоста, неуспевающего проехать на зеленый
А так красивые фото в выходной день!
вапрос либерастам
У каждого из вас был хоть один коммент в вашей жизни в поддержку того,что власть для вас хорошего сделала?!!
Какого вы все в мАскву понабились? За баблом? Ну дак терпитя ,что вас стада такие!
Простору хотите-ежайтя в деревню!
А самое главное -чемодан вокзал-УКРАДИНА :летитя вслед за просто_вова там вам и воровать хорошо будет нестрашно И новая власть всё для вас там ,после РРЕВОЛЮЦИИ наверно строит и делает как нада! Да ведь? Там ведь ваши братаны майДАУНЫ уже сделали то,что вы в России своим нытьём готовите-ад для народа и рай для воров и бандитов либерастов Вы ведь в России такой же ад хотите устроить?
Гуглим "Дороги на Украине"
Так что это нормально для "оптимизаторов" из цодда
Это щас у шумских, гершманов и мухортиковых главная фишка - нафотать чонть утром рано в воскреснье и вуаля - смотрите, как все стало кучеряво!
Больше того: они и SS эти же фотки "впаривают". А дурачок няксимвольский им и взаправду верит.