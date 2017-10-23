proboknet

блог о транспорте и жизни

Александр Шумский, руководитель проекта «Пробок.нет»

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Что сотворили на Белорусской
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proboknet
October 23rd, 11:10
Более десяти лет площадь у Белорусского вокзала представляла собой гигантскую бесконечную стройку. Наконец, в этом году ужас завершился. Давайте посмотрим, что получилось.



Вспомним, как все начиналось
В далеком 2004 году было принято решение построить на площади Тверская Застава очередной подземный торговый центр с автостоянкой, аналогичный находящемуся под Манежной площадью. Результат должен был выглядеть как-то так. Некоторым может даже понравиться.



В реальности получилось совсем иначе. Строители рьяно взялись за дело: сразу снесли сквер и убрали памятник Максиму Горькому. Они так спешили, что при демонтаже повредили памятник. И он пару лет провалялся на земле в парке Музеон, пока его не смогли исправить.

Однако трудности поджидали строителей на каждом шагу. Сначала на месте работ обнаружились подземные коммуникации, ранее необозначенные ни на одном плане. Потом грянул финансовый кризис 2007 года. Желающих инвестировать деньги в строительства дорогостоящего подземного торгового комплекса почему-то больше не находилось. Поэтому в 2011 году было принято решение заменить ТЦ на подземную парковку на 1800 машиномест и очередную развязку. Объем намеченных работ впечатляет. Помимо строительства подземного гаража планировалось поднять Тверской путепровод над железной дорогой на пару метров, сделать под ним несколько тоннелей, дополнительно построить дублер Ленинградского проспекта и накопать бесчисленное число подземных пешеходных переходов.

[Схема развязки]



После банкротства главного московского туннелекопателя (НПО "Космос") безумный проект, к счастью, не реализовался. Однако площадь в течении десятка лет пугала москвичей и гостей столицы грязью, строительной техникой и бесконечными пробками.


Пару лет назад от строительства развязки окончательно отказались, а площадь была превращена в большую парковку.


Машины стояли везде.


Даже у входа в метро была парковка.


Наконец, в этом году на площади навели порядок.
Без подземного торгового центра или парковки. Без многоуровневых развязок. Зато с восстановлением трамвайных путей.


Конечно, пришлось потерпеть еще одну стройку.


Но без копания тоннелей работа шла быстро.




Еще немного и...


...результат!


Вместо грязной стройки - симпатичный газон.


Вместо ужасной парковки...


... широкий тротуар.


На площади снова имеется сквер с памятником Горькому.


Трамвайное кольцо, которое было демонтировано в 1946 году, и возвращение которого ни одним старым проектом не предусматривалось.


Посмотрите, как изящно организовано общественное пространство и движение на площади (щелкните на фото для просмотра в большем разрешении).


С любой улицы автомобили могут поехать в любое направление. И все это без многоуровневых развязок.


Не забыт и общественный транспорт. Трамвай? Есть!




Разве не красота?


Сквер с памятником Горькому? Пожалуйста!


Пока без деревьев, но будут и они.


Парковка для автомобилей? Есть!




Наземный пешеходный переход через Тверскую? Есть!


С наземными пешеходными переходами отдельная история. Многие автомобилисты искренне уверены, что из-за них все пробки.


Но на Ленинградском шоссе нет ни одной зебры, а пробки есть.


Искусство организовать дорожное движение заключается вовсе не в том, чтобы загнать всех пешеходов под землю, а автомобили на эстакаду.


Нужно уметь управлять потоками.




Найти компромисс между желаниями различными участников дорожного движения - непростая задача.




Но, полагаю, на площади Белорусского вокзала с ней справились.


А вам, как результаты? Или считаете, что раньше было лучше?



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247 comments :
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unclejosef
2017-10-23 08:17 am (UTC)
Визуально может и красиво, но теперь 1-ая брестская стоит от Триумфальной площади, а припарковаться в районе все сложнее и сложнее.
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nampuom_pycu
2017-10-23 10:22 am (UTC)
И сквер с Горьким - какое-то унылое гуано.
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napseg
2017-10-23 08:18 am (UTC)
Раньше было лучше. Огромный тротуар есть? Есть! Люди на нём есть? Есть! Нужен ли такой огромный тротуар тому количеству людей, которые на нём находятся? Нет!
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antiz_lj
2017-10-23 08:23 am (UTC)
Побегал я в июне вокруг этого вокзала... поблуждал между строительными заборами! Сейчас выглядит отлично!
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hogzon
2017-10-23 12:28 pm (UTC)
вместо парковки возле вокзала построить какую-то хрень, от которой толка никакого.
руки бы поотрывать
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soldatovdd
2017-10-23 08:27 am (UTC)
При уничтожении разворотного трамвайного кольца застройщик обещал его организовать прямо в здании своего торгово-офисного центра. Естественно обманули. Закрыли линию, пока народ не взбунтовался. Теперь зачем-то трамвай пустили на площадь - смысла в этом вообще никакого.
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yonsson
2017-10-23 09:05 am (UTC)
В 1946 года? Почему не расстреляли застройщика?
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gre4ark
2017-10-23 08:27 am (UTC)
Всё хорошо, но нужен 2ой путь для отстоя трамвая и менять светофорные фазы - более 2х минут красного не годится.
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griphon
2017-10-23 10:38 am (UTC)
И прямой переход от трамвая к вокзалу и метро!
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luchisty
2017-10-23 08:32 am (UTC)
прекрасный результат! я как местный житель более чем доволен!
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zemfort1983
2017-10-23 08:33 am (UTC)
Вместо газона бы деревца.
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semkalis
2017-10-23 08:45 am (UTC)
хватит ныть. деревья сажают либо поздней осенью, либо ранней весной.
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ab_2
2017-10-23 08:59 am (UTC)
Парковка перед вокзалом явно лишняя.
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proboknet
2017-10-23 10:33 am (UTC)
А где парковаться людям, встречающих гостей? Это оч удобно
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mrfaris
2017-10-23 09:18 am (UTC)
Как был ад на выезде с 1-Брестской улицы на площадь, так и остался ад!

Как был ад улице Грузинский вал в сторону площади, так и остался, только добавили адово пересечение с Тверской ул., что еще больше создало пробок на самой Тверской из-за хвоста, неуспевающего проехать на зеленый

А так красивые фото в выходной день!


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proboknet
2017-10-23 10:33 am (UTC)
Как надо было сделать?
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21nd
2017-10-23 09:24 am (UTC)
С учетом того, что было раньше сейчас гораздо лучше.
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вапрос либерастам

dfedbees
2017-10-23 09:01 pm (UTC)
Читаю комменты и хочестся спрасить всех либерастов "Путин уходи мешаешь воровать" и платных пендос троллей госдепа США завывающих "опять плохо" "снимитя в будний день"
У каждого из вас был хоть один коммент в вашей жизни в поддержку того,что власть для вас хорошего сделала?!!

Какого вы все в мАскву понабились? За баблом? Ну дак терпитя ,что вас стада такие!
Простору хотите-ежайтя в деревню!

А самое главное -чемодан вокзал-УКРАДИНА :летитя вслед за просто_вова там вам и воровать хорошо будет нестрашно И новая власть всё для вас там ,после РРЕВОЛЮЦИИ наверно строит и делает как нада! Да ведь? Там ведь ваши братаны майДАУНЫ уже сделали то,что вы в России своим нытьём готовите-ад для народа и рай для воров и бандитов либерастов Вы ведь в России такой же ад хотите устроить?
Гуглим "Дороги на Украине"
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alex_spd
2017-10-23 09:26 am (UTC)
Центральный сквер просто ужасный. :( Лучше бы парковку.
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griphon
2017-10-23 10:40 am (UTC)
Тебе на парковке среди машин приятнее находиться, чем среди зелени с лавочками?
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total_offence
2017-10-23 09:35 am (UTC)
Мне кажется неплохо. Когда появятся деревья, то прямо хорошо.
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Alexander Gureyev
2017-10-23 09:46 am (UTC)
Ужасный режим работы обоих пешеходных светофоров через Бутырский Вал. Время ожидания для отдельных фаз более 2 минут. У переходов собираются толпы, в то время как поток машин уже к середине фазы почти прекращается. Если бы это исправили, все было бы отлично.
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mrfaris
2017-10-23 11:02 am (UTC)
На Пятницкой улице в районе садового кольца, сузили проезжую часть до полосы и поставили светофор для пешеходов, так ждать чтобы перейти одну полосу надо около 2 минут!

Так что это нормально для "оптимизаторов" из цодда

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cheshirskiy_ejj
2017-10-23 10:06 am (UTC)
А вы там попробуйте проехаться или красиво снять с коптера в будний день. Картинки идилии лопнут как мыльный пузырь. Или например припарковать машину, провожая кого то на вокзал. А выходной день утром везде все чинно.
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yego_glit
2017-10-23 11:59 am (UTC)
Тссс!!
Это щас у шумских, гершманов и мухортиковых главная фишка - нафотать чонть утром рано в воскреснье и вуаля - смотрите, как все стало кучеряво!

Больше того: они и SS эти же фотки "впаривают". А дурачок няксимвольский им и взаправду верит.
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a1a1a1a1a1a1
2017-10-23 10:14 am (UTC)
Общественное пространство? Какой человек захочет провести время на маленьком клочке камня окруженного 3-10 полосной дорогой и трамвайным кругом? На фото обычная транспортная развязка. Такого не должно быть в центре города.
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proboknet
2017-10-23 10:34 am (UTC)
Чего быть не должно?
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